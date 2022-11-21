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Военный корреспондент Александр Морозов показал кадры боевой работы реактивной системы залпового огня «Смерч» в зоне проведения специальной военной операции. Российские военнослужащие обычно применяют данную РСЗО для поражения вражеских целей, когда требуется высокая точность попадания. Соответствующее видео было опубликовано военкором в Telegram-канале издания «Известия».

Обычно РСЗО «Смерч» применяется российскими военнослужащими, когда необходимо уничтожить замаскированный командный пункт. Отмечается, что даже если противник использует бетонные укрепления, средства радиоэлектронной борьбы или дымовую завесу, это не мешает реактивным снарядам системы «Смерч» поражать указанные цели. К тому же перехватить или уничтожить ракеты данной РСЗО практически невозможно.

Напомним, что российские военные смогли перехватить и уничтожить уже сотни снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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