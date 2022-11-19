Украинские ВС попытались в очередной раз прорвать линию обороны в Кременной, но снова понесли потери и были вынуждены ретироваться. Подробности рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Он отметил, что в составе украинских подразделений, пытающихся прорваться на территорию ЛНР, очень много иностранных наемников. Они “прут постоянно”, но ВС РФ усилили линию обороны и не дают противнику возможности достичь успеха.

Военкор сообщил также, что ВСУ понесли крупные потери и отступили на исходную, чтобы подготовиться к новой авантюрной атаке. При этом они даже не подбирают тела погибших боевиков, просто бросая их на поле боя.

Напомним, что ранее портал “Русская весна” рассказал об ожесточенных боях под Сватово и Артемовском, где украинские войска также теряют колоссальное количество живой силы и боевой техники.