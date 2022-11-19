В Херсоне разгорается сильный пожар, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Он уточнил, что возгорание началось на Карантинном острове, где располагается судоремонтный завод.

О причинах пожара пока ничего не сообщается. Военкор отметил, что местные жители рассказывают о мощном взрыве на складе ГСМ, однако и о его причинах тоже информации нет.

Напомним, что российские ВС по решению главнокомандующего СВО Сергея Суровикина оставили Херсон и перебрались на левый берег Днепра. Сейчас там обустраивается несколько оборонительных линий.

С отходом ВС РФ наступление украинской армии вынуждено прекратилось, так как единственный способ перебраться через Днепр – это форсирование реки. Но для него у Киева недостаточно сил и средств.