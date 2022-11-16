Рухнувшая на востоке Польши ракета, в результате чего погибли два человека, скорее всего, была запущена с территории Украины. Такое мнение высказал военкор Юрий Котенок в интервью “МК”.

Он уточнил, что, вероятно, ракета была выпущена зенитно-ракетным комплексом С-300, который используется 540-м зенитным полком ВСУ. Это подразделение базируется в одном из населённых пунктов Львовской области. При этом военкор отметил низкую подготовку украинских военнослужащих и “воздействие сивушных масел” в местности, где расположен полк, из-за чего “никакие тренинги инструкторов НАТО не помогают”.

Инцидент в восточной части Польши произошёл 15 ноября. Местная радиостанция сообщила о падении двух ракет в селе Пшеводув и гибели двух людей. Тут же в западной прессе стали появляться сообщения, что ракеты принадлежат России. В Минобороны РФ со своей стороны заявили, что никаких ударов по территории Польши не наносилось, а информация, которую распространяют на Западе, призвана усилить эскалацию конфликта.