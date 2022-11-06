Военный корреспондент издания «Известия» Денис Кулага опубликовал видео одной из атак ВСУ на Артемовском направлении. Он пояснил, что противник пытался установить контроль над участком ведущей к Лисичанску трассы, однако сделать это у него не получилось.

На кадрах видно, как работает артиллерия с обеих сторон, по украинским позициям бьют минометчики. Чтобы сделать уникальную съемку, военкор десантировался к месту боя вместе со штурмовыми подразделениями.

Кулага пояснил, что ВСУ отчаянно бросаются в атаку, проводят частые вылазки, однако российские ВС имеют превосходство в артиллерии, которая подавляет все попытки врага. В результате боя противнику так и не удалось установить контроль над дорогой, но можно не сомневаться, что вскоре он повторит подобную атаку.