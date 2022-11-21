Новозеландский военный корреспондент Том Матч, который поддерживает Украину и делает репортажи из зоны СВО, возмутился использованием на одном из танков ВСУ нацистской символики. Он назвал это “глупым и бесполезным жестом”.

Матч разглядел орла с руническим «солнцем мертвых», являющегося фашистским символом, на одной из боевых машин танковой роты 131 отдельного разведывательного батальона ВСУ, который недавно вошел в Снигиревку. Военкор написал, что боевики украинской армии как-то слишком спокойно относились к такой символике на танке, будто она никого не беспокоила.

Ранее Матч успел отснять множество репортажей о ВСУ, причем в подавляющем большинстве из них он полностью поддерживал и украинских боевиков, и киевский режим.