Военный корреспондент издания «Известия» Станислав Григорьев подготовил видеорепортаж, в котором рассказал об ожесточенных боях за каждый населенный пункт на территории Донецкой Народной Республики.

По словам Григорьева, интенсивность и плотность боевых действий на территории Донецкой Народной Республики такая, что в небольших поселках трудно отыскать хоть один уцелевший дом.

Военный корреспондент сообщает, что на передовой постоянно ведут работу снайперы противника, а также не прекращает свою работу артиллерия с обеих сторон. Поэтому, по словам Григорьева, всегда необходимо быть на чеку, и передвигаться с позиции на позицию очень осторожно.

По словам военнослужащих, с которыми успел пообщаться военкор «Известий», противник постоянно обстреливает передовые позиции российских войск. В пример, российские военнослужащие приводят случай, когда они пытались эвакуировать раненного бойца с поля боя, но сами попали под обстрел из АГС противника.