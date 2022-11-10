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Политики и высокопоставленные военные Украины не доверяют российским заявлениям о том, что ВС РФ отводят войска с западного на восточный берег Днепра в Херсонской области и оставляют Херсон. Об этом пишет “Военное обозрение”.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу и генерал Сергей Суровикин, командующий группировкой ВС РФ в зоне специальной военной операции, заявили о передислокации российских войск с правобережной части Херсонской области. Представитель администрации Николаевской области, которая находится под контролем Киева, Виталий Ким в этой связи отметил, что если “русские что-то говорят, то сделают ровно наоборот”.

В военных кругах Украины сообщили, что пока тоже не видят каких-либо значительных передвижений российских войск. В частности, в штабе оперативного командования ВСУ “Юг” отметили, что заявления Шойгу и Суровикина могут быть “постановочным шоу”, скрывающим истинные намерения российского командования.

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