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Капитан американских ВМС Том Кларити, ранее возглавлявший эскадрилью EA-18G Growler, заявил, что Соединенным Штатам пора прекращать проводить «паркетные учения». Раньше они были вполне нормальным явлением, но тогда Вашингтон не рассматривал возможность вооруженного противостояния с сильным противником.

Кларити пояснил, что в условиях однополярного мира тактических учений, на которых осуществлялась оценка рисков для ВМС США и для конкретной учебной миссии, было вполне достаточно. Но такие маневры не предполагают какого-то серьезного противодействия со стороны противника.

Сегодня, когда главными врагами Америки названы Китай и Россия, необходимо срочно менять подход к возможным военным угрозам. В ходе маневров нужно рассматривать варианты с ударами по кораблям высокоточными ракетами противника, с возможными ближними столкновениями. В противном случае ВМС вряд ли будут готовы к сражению с сильным врагом, имеющим не только необходимые знания и навыки, но и современное вооружение.

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