Как сообщает портал «Военное обозрение», на страницах немецкого еженедельника Spiegel был опубликован материал, посвященный секретному документу немецкого Министерства обороны.

Опубликованный документ немецкого оборонного ведомства называется «Оперативная инструкция для вооруженных сил». В документе подробно описана пошаговая стратегия в принятии решений военным ведомством Германии в случае прямого военного конфликта с Российской Федерацией.

Документ заверен подписью генерала Эберхарда Цорна, занимающего пост генерального инспектора Бундесвера. Немецкий военачальник предлагает немедленно приступить к перевооружению армии и готовиться к прямому военному столкновению с Российской Федерацией.

В немецком еженедельнике приводится заявление Цорна, который призывает Германию к укреплению своих вооруженных сил, так как, по его мнению, существует огромная вероятность прямого конфликта на восточном фланге НАТО.

Напомним, что перед тем, как напасть на Советский Союз, тогдашний лидер Германии Адольф Гитлер также призывал к перевооружению армии в рамках стратегии сдерживания. Многие европейские аналитики уже увидели сходство в политике нацисткой Германии и новой стратегии развития Бундесвера генерала Цорна.