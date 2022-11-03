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Северная Корея продолжает испытывать свои баллистические ракеты, выпуская их в сторону Японии. Правительство островного государства в связи с последним пуском ракеты призвало жителей трёх префектур укрыться в безопасных местах. Об этом пишет “Лента.ру” со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Сообщается, что в связи с пуском баллистической ракеты в регионах Мияги, Ямагата и Ниигата сработали автоматические системы предупреждения. Сигналы шли по национальному телевидению и приходили на смартфоны японцев. Жителям было рекомендовано проследовать в подземные убежища или найти укрытие в крепких зданиях.

Впоследствии тревога прекратилась. Ракета, выпущенная КНДР, пролетела мимо Японии и упала в Тихом океане.

За последнее время КНДР существенно увеличила испытания своих ракет. По данным Минобороны Японии, некоторые из снарядов стали более современными. Стали летать дальше и выше. К тому же их стало сложнее отслеживать.

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