Официальный Лондон заявил о поставке на Украину новой партии ракет Brimstone 2. Эти боезаряды воздушного базирования с лазерной головкой самонаведения запускаются боевиками ВСУ с грузовых автомобилей, выступающих в роли пусковых установок.

Власти Великобритании заявили, что ракеты “помогут остановить продвижение ВС РФ”. На чем основывается это утверждение, не сообщается. При использовании боезарядов с мобильных наземных установок их дальность составляет всего 12 километров, что очень мало.

Одна ракета стоит в настоящий момент 211 тысяч долларов (175 тыс. фунтов стерлингов). По текущему курсу это 13 миллионов рублей.

Напомним, что Великобритания с самого начала российской спецоперации на Украине поставляет Киеву оружие.