Херсон для Киева является как тактической, так и политической целью. Военный эксперт, Герой России Владимир Богодухов рассказал сайту Ura.ru, что ВСУ в регионе задействовали тактику “выжженной земли”.

Он пояснил, что обстрелы Херсонской области ведутся неизбирательно, в основном под удары подпадают жилые кварталы и гражданская инфраструктура. При этом страдает мирное население, большинство которого все еще остается гражданами Украины.

Ранее о тактическом и политическом значении города для Украины говорил и военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, Киев поставил ВСУ задачу взять под контроль Херсонское рисовое поле, что боевики и делают, совершая частые вылазки небольшими силами.