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К весне государство Украина и ее армия прекратят свое существование, уверен вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков. Он напомнил, что сейчас Киев несет серьезные потери на всех направлениях и во все сферах.

На Донбассе российские ВС уверенно освобождают все новые населенные пункты. На поле боя украинская армия теряет колоссальное число солдат. Кроме того, постоянно наносятся сокрушительные удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Все это в совокупности в ближайшее время приведет к обрушению государственности, уверен Бобков.

«Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика», – заявил парламентарий.

Напомним, что ВС РФ не били по тылам ВСУ до подлого террористического акта на Крымском мосту, организованном Киевом. В ответ на эту диверсию начались массированные атаки на энергосистему Украины, которая сейчас функционирует максимум на 50 процентов своей мощности. Атаки продолжаются, поэтому коллапс, о котором сообщил Бобков, действительно приближается.

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