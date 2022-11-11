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Дроны, которые недавно в Севастополе пытались атаковать корабли Черноморского флота, являются “сверхсекретной украинской разработкой”, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

Он показал видеозапись с надводными беспилотниками, а также раскрыл некоторые особоенности их производства. Также он отметил, что один дрон обходится Киеву в 10 млн гривен, что в переводе на рубли составляет примерно 16 миллионов.

Каждый дрон – это комплект, в который входит станция управления, размещаемая на суще, система транспортировки и центр обработки получаемой информации. Главным же компонентом является сам беспилотник, который обеспечивает связь с оператором по защищенному каналу, якобы неуязвимому для систем РЭБ, несут на борту взрывчатку и оснащается автопилотом и прибором ночного видения.

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