Заместитель Александра Беглова по транспортным вопросам Кирилл Поляков продолжает активное восхождение по карьерной лестнице, несмотря на шлейф коррупционных скандалов в сфере, которую он курирует.

Согласно официальным данным, Поляков в криминальные 90-е годы работал в различных «бизнес-структурах» Санкт-Петербурга. В 2003 году ушел в политику и сразу стал председателем Законодательного Собрания Ленинградской области. Как сообщают СМИ, в этот период он мог представлять интересы «водочного короля» Александра Сабадаша. Уже после того, как бывший владелец «Ливиза» и главный экспортер водки «Абсолют» получил свой первый (и далеко не последний) срок Поляков перешел на работу в Смольный в непонятную и только что созданную структуру .

Поляков был назначен ответственным за обеспечение транспортной доступности объектов ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. При губернаторстве Александра Беглова, Поляков, не имеющий профильного образования был назначен председателем комитета по транспорту, а чуть позже Кирилл Валентинович займет место вице-губернатора по транспортным же вопросам. Причем занял он освободившееся место Максима Соколова, который «перешел на другую работу» – возглавил АвтоВАЗ.

СМИ отмечают, что Поляков сыграл не последнюю роль в деле по развалу старейшего предприятия Санкт-Петербурга «Метрострой». В разгар попахивающей рейдерством истории он занимал ключевой пост председателя комитета по транспорту Смольного и именно его можно благодарить петербуржцам за отсутствие новых станций метрополитена.

Но самый грандиозный провал Полякова – так называемая «Новая модель транспортного обслуживания», которую Беглов запустил 1 апреля 2022 года. Петербуржцы продолжают жаловаться на провальную реформу, которая упразднила маршрутки и сделала неудобной оплату проезда. Причем сама оплата проезда выполняется через стороннее приложение, разработанное компанией, которая может быть связана с Поляковым напрямую.