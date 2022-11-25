Французские вирусологи, которые работают в университете Экс-Марсель, смогли вернуть к жизни семь очень древних вирусов в лабораторных условиях, выделив их из вечной мерзлоты, найденной в Сибири. Результаты работы ученых были опубликованы в репозитории bioRxiv.

Самому молодому вирусу, который был обнаружен в вечной мерзлоте, насчитывается примерно 27 тысяч лет. Самый древний из обнаруженных вирусов провел в вечной мерзлоте примерно 48,5 тысяч лет, что является на сегодняшний день абсолютным рекордом среди всех древних вирусов, которые были обнаружены на сегодняшний день.

Ученые предупреждают, что в современном мире вечная мерзлота и ледники, которые находятся на полюсах, начали постепенно таять. Эта тенденция может привести к тому, что в природе могут появиться древние вирусы. Опасность древних вирусов для человечества заключается в том, что против них у человечества еще нет иммунитета. Именно поэтому ученые считают, что изучение особенностей древних вирусов является очень важным направлением в развитии науки, что поможет предотвратить в будущем вспышки возможных эпидемий.