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Опубликованы видеозаписи, на которых в польской деревне Пшеводув взрываются две ракеты. На кадрах зафиксированы первые мгновения после удара, сообщил американский таблоид The New York Times.

Журналисты напомнили, что две ракеты угодили по населенному пункту в 5 километрах от украинской границы. На записи виден сильный дым, но определить, стал ли он следствием взрыва, по ней невозможно.

Кроме того, в Сети появились фотографии, на которых рядом с большой воронкой лежит перевернутый трактор. Американское издание подтверждает, что снимки сделаны именно в населенном пункте Пшеводув.

Польская сторона во вторник вечером заявила, что речь идет о российских ракетах. Однако ближе к ночи ее риторика изменилась Президент страны Анджей Дуда сообщил, что в настоящий момент доказательства принадлежности боезарядов РФ отсутствуют.

Также ранее уже выдвигались версии, что ракеты были выпущены украинской ПВО.

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