Украинские вооруженные формирования в ночь на 14 ноября ударили по Торезу и Иловайску. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима сообщили, что для атаки использовались американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

В Иловайске первые взрывы прогремели в 4:45 14 ноября. Всего по городу было выпущено 4 ракеты американской РСЗО, подробностей о пораженных на территории населенного пункта объектах и о жертвах пока нет.

В то же самое время ВСУ начали и обстрел Тореза. По нему выпустили 6 ракет HIMARS. Подробной информации по этой атаке тоже нет. Однако известно, что Киев атаковал оба населенных пункта из подконтрольного ему села Мемрик.

Напомним, что ВС РФ усилили наступательные действия на Донбассе. Приоритетными направлениями для них сейчас являются Артемовск, Авдеевка и Угледар. Также союзные силы продолжают удерживать оборону на линии Кременная – Сватово.