В распоряжение ВСУ из Великобритании поступили ракетные комплексы NLAW Brimstone-2. Они отличаются повышенной дальностью стрельбы. Поражать цели ими можно на расстоянии до 40 километров. Об этом пишет издание Army Recognition – передаёт “Газета.ру”.

Эксперты британского издания изучили фотографии с грузом, который ранее Лондон направил Киеву. Поскольку власти Великобритании не раскрывают, что именно поставляется на Украину, за дело взялись журналисты. По снимкам они определили, что ВСУ получит именно комплексы Brimstone-2. Кроме повышенной дальности стрельбы, снаряды имеют улучшенную боеголовку самонаведения, улучшенный планер и так далее.

Британская пресса предполагает, что Украина могла получить около 7 тысяч противотанковых ракет NLAW. Это примерно “половина британских запасов”.