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“Грязный актеришка” Зеленский попытался запугать всю Европу и спровоцировать начало Третьей мировой войны, заявила ведущая американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс. Так она прокомментировала удар по Польше, нанесенный украинскими ракетами.

В социальных сетях Оуэнс также написала, что вина Запада в этой атаке тоже есть. Ведь именно в США и Европе из “грязного лжеца и мошенника”, коим является президент Украины Зеленский, вылепили героя. Именно из-за этого сейчас страдают многие государства мира.

«Он грязный актер, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем. Граждане Украины, России и Америки страдают от последствий лжи», – цитирует телеведущую портал Ura.ru.

Оуэнс напомнила, что Зеленский и сейчас продолжает отрицать, что двоих человек в Польше убила украинская ракета, хотя это очевидно. Таким образом он пытается ввести в заблуждение весь мир и спровоцировать начало прямого противостояния между НАТО и Россией.

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