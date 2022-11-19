Варшава продолжает заниматься бесплодным поиском слабых мест РФ у Калининграда. Именно по ее инициативе страны Балтии заблокировали транзит в этот город, причем сами потеряли крупные доходы с него. Сейчас Польша предпринимает новые попытки насолить России.

Она пытается перекрыть доступ в открытое море российским кораблям, которые дислоцируются в Балтийске. Однако, по мнению военного эксперта Константина Сивкова, это может закончится плохо для самой Польши.

Аналитик напомнил, что Калининградская область представляет собой одну из самых крупных крепостей мира, имеющей огромный военный потенциал. Поэтому любые агрессивные действия Варшавы могут спровоцировать жесткую ответную реакцию. Все ее заявления – это не более, чем “словесный адюльтер”, на который никто не обращает внимания.