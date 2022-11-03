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Для формирования ударных группировок российских войск в Беларуси может уйти минимум два месяца. Только тогда с их стороны будет наблюдаться какая-либо угроза. Сейчас же её нет, а создание ударных группировок разведка ВСУ не наблюдает. Такое заявление сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов – пишет “Военное обозрение”.

Громов отметил, что нельзя просто перекинуть войска в Беларусь и сразу же начать наступление. Необходимо провести боевое слаживание, поставить задачи и провести подготовку личного состава, тем более что в Беларусь прибывают в основном мобилизованные граждане, уточнил представитель ВСУ. Он добавил, что на всё это понадобится время.

Тем не менее активизация российских войск в Беларуси вызывает озабоченность у Генштаба ВСУ. Также действия ВС РФ заставляют держать на севере Украины значительные силы, которые могли бы быть задействованы на одном из южных направлений боевых действий.

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