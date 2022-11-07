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Специалисты Проектного офиса «Приоритет 2030» Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники работают над новым проектом. Данная разработка подразумевает первую в РФ платформу управления беспилотными авиационными системами «Купол» путем удаленного доступа. Этот проект является основой для создания единой системы БПЛА в области услуг. Об этом сообщил портал РИА Новости.

Заведующий кафедрой автоматизированных систем управления ТУСУР Владимир Романенко отметил, что разработанная программа позволит определять перемещение беспилотных летательных аппаратов. Трекеры, размещенные на бортах БПЛА, смогут передавать данные о состоянии аппарата и координаты местности, где собственно находится беспилотник в специальные центры координации.

Тестирование данных разработок будут производиться в Томской области, в районах, где ранее уже использовались БАС (беспилотные авиационные системы). Планируется, что беспилотные летательные аппараты будут производить фото и видеосъемку в воздухе, доставлять грузы а также совершать иные авиационные задачи.

Представители университета подчеркнули, что данный проект состоит в программе «Геоданные и геоинформационные технологии».

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