Боевики ВСУ на поле боя часто употребляют наркотические вещества. Об этом было известно давно, но сейчас информация получила очередное подтверждение, пишет РИА Новости.

В мобильном телефоне рядового Владимира Масюка, который оказался в плену у ВС РФ, были обнаружены видеозаписи, на которых и сам боец, и его сослуживцы принимают наркотики. Военнослужащий рассказал, что в его подразделении из 11 человек двое постоянно употребляли такие вещества. Остальные делали это лишь периодически, но не отказывались.

Кроме того, на одной из фотографий запечатлены боевики ВСУ с флагами Украины и Соединенных Штатов. По словам Масюка, этот снимок переслал ему друг, который проходил обучение в Америке.

Напомним, что информация об употреблении украинскими военными наркотиков появляется в Сети постоянно. Так, российские бойцы сообщали, что в наступление в Харьковской области шли одурманенные психотропными веществами боевики ВСУ, которые не чувствовали боли и страха.