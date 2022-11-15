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Ситуация, сложившаяся на Украине, может перерасти в новую мировую войну. В том случае, если кто-либо применит ядерное оружие. Риск этого сейчас крайне высок. Такое мнение высказал адмирал в отставке из США Майк Маллен – сообщает РИА “Новости”.

По его словам, уже сейчас необходимо урегулировать конфликт между Москвой, Киевом и западными странам дипломатическим путём. В противном случае мир столкнётся с глобальной катастрофой. При этом Маллен подчеркнул, что положить конец конфликту на Украине можно только за столом переговоров.

Об угрозе применения ядерного оружия на Украине со стороны России в странах Запада чаще стали говорить с сентября. Таким образом там комментировали слова президента Владимира Путина, что Россия будет защищать свой суверенитет всеми доступными способами.

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