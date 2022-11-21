ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединённые Штаты Америки испытывают “ощущение срочности” в необходимости разработать собственные гиперзвуковые ракеты. К этому подталкивают действия России и Китая. Такое мнение в интервью CNN высказал вице-адмирал Джонни Вулф, директор программы стратегических систем ВМФ США. Об этом сообщает издание URA.ru.

Вулф подчеркнул, что до недавнего времени у США не было достаточной мотивации и движущей силы, чтобы в полную силу взяться за разработку гиперзвукового вооружения. Однако в свете последних событий отставание в технологическом плане может грозить США серьёзными последствиями, отметил вице-адмирал.

Он рассказал, что Россия уже успешно применяет гиперзвуковое вооружение на Украине. В КНР же провели испытание ракеты, которая сначала облетела планету, а затем поразила цель. В такой ситуации разработку гиперзвукового оружия в США откладывать нельзя, считает Вулф.

Вам может понравиться

Минобороны раскрыло детали наступления российских войск в ДНР

ВС РФ перешли в наступление на всех направлениях в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также он отметил, что ВКС РФ атаковали позиции ВСУ в оккупированных

ВО: Инцидент с ракетой в Польше подтвердил неготовность США к прямому конфликту с Россией

Американские власти практически сразу после падения ракет на польскую территорию начали опровергать версию киевского режима о причастности России к инциденту. Это в очередной раз доказывает, что Североатлантический альянс и США

Замглавы Минобороны Украины Гаврилов: Боевые действия завершатся к концу весны 2023 года

Руководство Украины и высокопоставленные военные продолжают озвучивать свои фантазии по поводу спецоперации ВС РФ. Очередной словесный “шедевр” выдал заместитель министра обороны страны Владимир Гаврилов, который предрек завершение СВО к концу