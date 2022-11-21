Соединённые Штаты Америки испытывают “ощущение срочности” в необходимости разработать собственные гиперзвуковые ракеты. К этому подталкивают действия России и Китая. Такое мнение в интервью CNN высказал вице-адмирал Джонни Вулф, директор программы стратегических систем ВМФ США. Об этом сообщает издание URA.ru.

Вулф подчеркнул, что до недавнего времени у США не было достаточной мотивации и движущей силы, чтобы в полную силу взяться за разработку гиперзвукового вооружения. Однако в свете последних событий отставание в технологическом плане может грозить США серьёзными последствиями, отметил вице-адмирал.

Он рассказал, что Россия уже успешно применяет гиперзвуковое вооружение на Украине. В КНР же провели испытание ракеты, которая сначала облетела планету, а затем поразила цель. В такой ситуации разработку гиперзвукового оружия в США откладывать нельзя, считает Вулф.