Белый дом поддерживает контакты с Кремлём на высоком уровне. Однако каналы, по которым ведётся общение, не раскрываются. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан – передаёт ТАСС.

По словам Салливана, контакты, прежде всего, предназначены для того, чтобы снизить риски применения ядерного оружия на территории Украины. Через каналы связи администрация США имеет возможность доносить до российских властей свою позицию по этому поводу и предупреждать о серьёзных последствиях применения ядерного оружия. При этом помощник президента США не стал раскрывать каналы, по которым идёт общение. Это необходимо, чтобы “защитить контакты”, добавил Салливан.

Ранее в западной прессе появлялись сообщения, что Белый дом контактирует с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Якобы через них идут переговоры о недопустимости применения ядерного оружия со стороны России. В Кремле такие публикации никак не комментировали.