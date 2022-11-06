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Пользователи Сети возмутились реакцией супруги украинского президента Елены Зеленской на план бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта и заявили, что она просто не хочет вернуть в страну мир.

Напомним, что Маск в социальных сетях рассказал, как можно добиться прекращения конфликта на Украине. Но Зеленская написала, что его план – это не более, чем «случайная ошибка». Такой ее «авторитетный» отзыв не понравился пользователям.

«Дать шанс мирному соглашению — это такой ужасный поступок со стороны Илона», — цитирует РИА Новости ироничный комментарий пользователя с ником Richard.

Другие подписчики написали, что Зеленская, как и ее супруг, просто совершенно не возражают против гибели украинцев, поэтому и не хотят даже слышать о переговорах с Россией.

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