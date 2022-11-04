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У России нет ни ресурсов, ни опыта, ни денег, ни технологической базы для создания анонсированного ранее перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Значит, российский бомбардировщик-невидимка никогда не полетит. Такое мнение высказали в Пентагоне. Об этом пишет американское издание 19fortyfive – передаёт “Газета.ру”.

Предполагается, что ПАК ДА будет сконструирован по схеме “летающее крыло” и использовать стелс-технологии. Сообщалось, что демонстрационный образец самолёта покажут уже в будущем году. Однако в руководстве оборонного ведомства США сомневаются, что в России вообще способны создать технику, которая будет равна американским самолётам-невидимкам. В Пентагоне отмечают, что пока не видят перспектив, что у России появятся подобные воздушные суда.

Сообщалось, что финальная сборка самолёта будет вестись в Казани. По предварительным оценкам, производство одного ПАК ДА будет стоить минимум в пять раз дороже истребителя пятого поколения СУ-57.

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