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Как минимум в двух штатах США будут проведены новые выборы представителей в Конгресс. Американские СМИ пишут, что в штате Пенсильвания и Теннесси победили члены Демократической партии, которые скончались в октябре этого года. Об этом сообщает “Газета.ру”.

В штате Пенсильвания победителем на выборах оказался Энтони Делюка. Он умер ещё в начале октября, однако его кандидатура всё равно была выставлена на выборы. За переизбрание конгрессмена высказалось большинство избирателей. В штабе Демпартии уже прокомментировали ситуацию, заявив, что избрание Делюки – символический шаг, который свидетельствует о приверженности жителей “демократическим ценностям”. Известно, что в Пенсильвании уже заявили о проведении новых выборов.

В штате Теннесси место в парламенте США заняла конгрессвумен Барбара Купер. Она скончалась 25 октября, но была переизбрана на новый срок. Вероятно, и в этом регионе также состоятся повторные выборы. Однако каких-либо комментариев по поводу ситуации в этом штате не приводится.

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