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Инструкторы из Ирана, которые помогали российским войскам в пилотировании дронов, были ликвидированы в Крыму. С таким заявлением в издании The Guardian выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов – передаёт издание Pravda.ru.

Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах “Герань-2”. По мнению украинских военных и западных СМИ, под таким названием используются дроны из Ирана Shahed-136. Данилов в своём интервью отметил, что любое иранское присутствие станет мишенью. Он также назвал Крым украинской территорией и пригрозил, что всех кто сотрудничает “с террористами” (имея ввиду российскую армию) будут убиты. Инструкторы из Ирана уничтожены в результате ракетного удара ВСУ по полуострову, отмечается в сообщении.

Москва и Тегеран неоднократно отрицали, что из Ирана в Россию поступают беспилотники для их применения в рамках специальной военной операции.

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