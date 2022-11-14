В Сети был опубликован первый официальный тизер новинки Honor 80 от Honor Mobile, в котором телефон был показан со всех сторон. Также компания Honor сообщила, что дебют телефона состоится уже 23 ноября во время пресс-конференции.

Если говорить о дизайне новинки, то он значительных изменений по сравнению с предыдущей моделью не претерпел. Двухмодульная основная камера по прежнему находится на задней крышке в левом верхнем углу, но теперь она была украшена декоративной полосой, которая напоминает знак «бесконечность».

Если говорить о фронтальной части смартфона, то здесь расположилась селфи-камера в овальном островке, который расположен в верхней части экрана. По всей видимости, их здесь целых две. По дизайну это решение очень сильно напоминает такие модели как iPhone 14 Pro или Xiaomi Civi 2.

Напомним, что ранее уже сообщалось о запуске новинки Honor 80 сразу в трех модификациях, таких как Honor 80 SE, Honor 80, а также Honor 80 Pro. Новые телефоны будут оснащены такими процессорами, как MediaTek Dimensity 1080, Qualcomm Snapdragon 778G+ и Snapdragon 8 Plus Gen 1.