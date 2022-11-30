Как сообщает ИА SM.News, в Сети было опубликовано видео, где показано как военные инструкторы из Новой Зеландии обучают украинских военнослужащих кричать и кривляться.

Военные корреспонденты в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написали, что центр, который занимается подготовкой украинских военнослужащих, посетил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

Сообщается, что обучением солдат ВСУ занимаются инструктора из Новой Зеландии. Однако, в опубликованном видео сложно разобраться, чему именно иностранные тренеры пытаются обучить украинских солдат, ведь судя по записи военнослужащие просто кричат, машут руками и встают в «боевую позу».

Напомним, что 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы совместно с Народной Милицией ЛДНР начали специальную военную операцию, главной целью которой является освобождение Республик Донбасса.