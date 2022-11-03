Воздушная разведка ВС РФ обнаружила гаубицу FH-70, которую боевики ВСУ прятали в лесополосе. Тут же по ней был нанесен мощный удар дроном-камикадзе «Ланцет».

На кадрах записи, опубликованной в Сети, видно, как расчет пытается сперва развернуть орудие и вновь скрыться вместе с ним, а затем разбегается в разные стороны. Сразу после этого раздается взрыв, уничтожающий артиллерийскую установку.

Можно предположить, что боевики ВСУ вовремя начали спасаться бегством и выжили. Однако восстановить орудие у них теперь точно не получится.

Украинские военные скорее всего получили гаубицы FH-70 от Италии, которая обещала передать эти орудия еще в конце весны. Чтобы научиться использовать их, расчеты артиллеристов ездили в Эстонию, являющейся одной из немногих стран, продолжающих использовать это вооружение.