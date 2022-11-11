Военные корреспонденты Андрей Руденко и Юрий Котенок практически синхронно опубликовали видеозаписи, на которых якобы зафиксирован подрыв Антоновского моста в Херсоне, пишет портал “Русская весна”.

Авторы приводят высказывание Котенка о том, что мосту оставалось 3 года до 40-летия, однако встретить очередную круглую дату ему не суждено. Однако в настоящий момент какие-либо официальные подтверждения подрыва сооружения отсутствуют.

По мнению экспертов, мост действительно был взорван, что стало своеобразным сигналом для завершения операции по отводу российских войск из Херсона. Но есть и другая версия – ВС РФ подорвали не автомобильную, а железнодорожную переправу, расположенную неподалеку.