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Агентство РИА Новости выложило в Сеть видеозапись боя на Авдеевском направлении, сделанную с беспилотного аппарата. Сообщается, что на ней зафиксирован второй батальон 1-й Славянской бригады ДНР.

На кадрах видны украинские боевики, которые пытаются скрыться от российских военных в водосточных трубах, проложенных под автомобильной дорогой. Бойцы ВС РФ обнаружили их и медленно сближаются с врагом, перемещаясь по обочине трассы.

Один из боевиков внезапно появляется на дороге и пытается открыть огонь, однако его моментально нейтрализовали. Другой понял, что позиция раскрыта и попытался спрятаться за телом сослуживца, но его отыскала граната. В результате короткого боя военнослужащие ДНР ликвидировали противников и при этом обошлись без потерь.

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