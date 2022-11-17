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С раннего утра четверга ВС РФ наносили удары возмездия по Днепропетровску. Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в Сети редкую видеозапись с регистратора одного из местных автолюбителей, на которой зафиксирована атака на предприятие “Южмаш”.

На кадрах виден мощный взрыв, сопровождающийся сильным пожаром. После этого машина сворачивает в сторону от цели и запись прерывается.

Напомним, что об ударе по “Южмашу” и одному из объектов критической инфраструктуры Днепропетровска сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он также отметил, что после этой атаки пришлось задействовать экстренные отключения электроэнергии во всем городе.

В Сети появлялись и другие записи от украинских пользователей, однако на них точное место удара определить невозможно, так как часть видео скрыта.

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