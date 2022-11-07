Минобороны РФ в конце октября раскрыло намерение Киева устроить провокацию с «грязной» ядерной бомбой, чтобы обвинить в ней Россию. Портал Lenta.ru пообщался с экспертами, чтобы выяснить, насколько опасным является взрыв такого «боеприпаса»,

По словам специалистов, угроза ядерного терроризма существовала с момента появления атомных технологий, но серьезно о ней заговорили в 90-х годах прошлого столетия, когда распался Советский Союз. Тогда на территориях 15 республик оказались ядерные боеголовки могущественного некогда СССР, поэтому Запад опасался, чтобы они не попали в руки террористических организаций.

Сейчас устроить террористический акт с применением «грязной» ядерной бомбы в состоянии любая страна, развивающая атомную энергетику. Для создания такого заряда достаточно иметь радиоактивные отходы. Так, генерал-майор в отставке Владимир Белоус сообщил, что реакторного плутония с любым изотопным составом для этой цели будет вполне достаточно.

Он также объяснил, что территория, на которой устраивается взрыв такой бомбы, будет долгое время непригодной для проживания. Также боезаряд создает серьезную угрозу для здоровья и жизни людей и практически полностью исключает возможность вести нормальную экономическую деятельность на зараженной территории.