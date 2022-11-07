Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа исследователей из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создала упаковку с бактерицидными и антигрибковыми свойствами, которая пригодится в пищевой промышленности. Российские ученые объясняют, что создание новой наноупаковки стало возможным благодаря открытию нового способа синтеза наночастиц оксида меди. Результаты исследований, которые позволят значительно увеличить срок хранения пищевых продуктов, были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как объясняет Андрей Блинов, занимающий должность доцента кафедры физики и технологии наноструктур и материалов в СКФУ, наночастицы меди или CuO, которые синтезируются и модифицируются определенными способами, нашли очень широкое применение в разных отраслях науки и техники благодаря своим уникальным свойствам. А именно свойством высокотемпературной сверхпроводимости, спиновой динамики и корреляционными эффектами. Однако российским ученым удалось найти новый метод синтеза, который позволил применить эти наночастицы в полимерном композите упаковочного материала.

Новый материал для упаковки продуктов обладает противобактериальными и противогрибковыми свойствами. Этого удается достичь благодаря правильному подбору формы и дисперсности материала, что позволяет создать между пищевым продуктом и внешней средой определенный барьер, который будет препятствовать попаданию влаги, газов и других растворенных материалов. Также новая упаковка будет обеспечивать защиту и от механических повреждений.

Вам может понравиться

Ученые предупреждают о ядерном апокалипсисе из-за внедрения систем с искусственным интеллектом

Научные работники, которые занимаются созданием и развитием систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ), уверены, что уже в обозримом будущем внедрение новейших разработок связанных с ИИ может привести к катастрофе колоссальных

Ученые: в геноме человека обнаружены следы вирусов

Big Think опубликовало научную работу ученых, которые смогли доказать, что в человеческом геноме присутствует 8% эндогенных ретровирусов. Следы вирусов эндогенного типа свидетельствуют о перенесенных заболеваниях предками современного человека. Специалисты отмечают,

В Томске ведутся разработки системы слежения за перемещением БПЛА

Специалисты Проектного офиса «Приоритет 2030» Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники работают над новым проектом. Данная разработка подразумевает первую в РФ платформу управления беспилотными авиационными системами «Купол» путем удаленного