Группа исследователей из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создала упаковку с бактерицидными и антигрибковыми свойствами, которая пригодится в пищевой промышленности. Российские ученые объясняют, что создание новой наноупаковки стало возможным благодаря открытию нового способа синтеза наночастиц оксида меди. Результаты исследований, которые позволят значительно увеличить срок хранения пищевых продуктов, были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как объясняет Андрей Блинов, занимающий должность доцента кафедры физики и технологии наноструктур и материалов в СКФУ, наночастицы меди или CuO, которые синтезируются и модифицируются определенными способами, нашли очень широкое применение в разных отраслях науки и техники благодаря своим уникальным свойствам. А именно свойством высокотемпературной сверхпроводимости, спиновой динамики и корреляционными эффектами. Однако российским ученым удалось найти новый метод синтеза, который позволил применить эти наночастицы в полимерном композите упаковочного материала.

Новый материал для упаковки продуктов обладает противобактериальными и противогрибковыми свойствами. Этого удается достичь благодаря правильному подбору формы и дисперсности материала, что позволяет создать между пищевым продуктом и внешней средой определенный барьер, который будет препятствовать попаданию влаги, газов и других растворенных материалов. Также новая упаковка будет обеспечивать защиту и от механических повреждений.