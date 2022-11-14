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700 грамм. Таков вес нового шлема из композитных материалов, который создали в России. О новинке рассказал заместитель гендиректора предприятия-разработчика “Армоком” Олег Фаустов – передаёт РИА “Новости”.

Сверхлёгкий шлем пока существует в виде перспективного образца и ещё рано говорить о том, когда начнётся серийное производство для нужд армии, подчеркнул Фаустов. Тем не менее работа над этим ведётся. Сейчас в ВС РФ поступают шлемы марки 6Б47. Они весят ровно 1 килограмм. Причём по словам замгендиректора “Армокома”, такие шлемы уже считаются самыми лёгкими среди военнослужащих крупных военных держав.

Фаустов рассказал, что в армии США используются шлемы весом 1,2 килограмма. Причём и у действующего российского и у американского предмета экипировки одинаковые свойства. В других крупных странах НАТО вес шлемов даже выше американских, подчеркнул специалист.

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