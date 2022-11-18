Гражданская авиация в России в будущем может пополниться самолётом вертикального взлёта и посадки. Создание воздушного судна уже началось. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на компанию-разработчика “Эколибри”.

Пока самолёт только разрабатывается: закончен первый этап проектирования, проходят стендовые испытания отдельных систем. Тем не менее некоторые характеристики воздушного судна уже известны. Самолёт будет собираться преимущественно из российских компонентов. Вертикальные взлёт и посадку будут обеспечивать электродвигатели отечественной разработки. Предполагается, что самолёт станет развивать скорость до 270 километров в час и совершать полёты на 1,2 тысячи километров.

Новое воздушное судно частично сможет заменить вертолёты. Самолёт вертикального взлёта дешевле в производстве, говорят разработчики, поскольку не имеет в наличии сложных авиационных элементов, присущих вертолётам.

В СССР уже производили самолёты вертикального взлёта и посадки. Но все они создавались с военными целями. Новое воздушное судно позиционируется, как первый подобный самолёт, созданный именно в России.