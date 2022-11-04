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Пробивающая способность пули калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает возможностям современной экипировки. В этой связи в России рассматривают возможность увеличить основной калибр армейских автоматов. Об этом заявил президент концерна “Калашников” Алан Лушников – сообщает РИА “Новости”.

Какой именно калибр планируется внедрить в будущем, пока неизвестно. Предполагается, что на этот вопрос будет дан ответ во время разработки новой экипировки “Легионер”, подчеркнул Лушников. Он также отметил, что власти США уже заключили контракт на поставку в армию стрелковых комплексов (то есть оружия и боеприпасов к нему) с увеличенным калибром пули: с 5,56 до 6,8 миллиметров.

Малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 миллиметров был разработан ещё в СССР. На вооружение он был принят в начале 70-х годов. Сейчас это самый распространенный боеприпас для автоматов Калашникова различных версий.

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