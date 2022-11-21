“Возмутительным” назвал отказ Киева взять на себя ответственность за Волынскую резню польский политолог Лешек Сыкульский. Особенно на фоне оказания Украине военной помощи со стороны Польши. Мнение польского специалиста публикует издание Gazeta Wyborcza – сообщает РИА “Новости”.

Волынская резня – массовые убийства поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны на территориях Волыни, Восточной галиции и других. Ранее Сейм Польши признал эти события геноцидом, но в Верховной Раде такое решение осудили.

По словам Сыкульского, Украина не только не принесла извинений польскому народу за те страшные события, но и препятствует эксгумации останков погибших. Политолог добавил, что позиция Киева возмутительна, поскольку в Европе Польша – фактически главный спонсор Киева в поставках военной техники. К примеру, Варшава предоставила ВСУ более 300 танков, хотя эквивалентной замены им в самой Польше нет, утверждает Сыкульский.