ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе натовских учений “Тумак-22” польский министр обороны Мариуш Блащак объяснил, почему Варшава выступает за передачу принадлежащих Германии зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Он заявил, что такой шаг позволит гарантировать невмешательство Польши в конфликт.

По словам Блащака, если польские ВС уничтожат российскую ракету над украинской территорией с применением американских комплексов, это будет расценено как вступление в противостояние с РФ. Если же ЗРК будут развернуты на Украине, ничего подобного не произойдет. При этом защита юго-восточной части Польши в любом случае будет обеспечиваться.

Также, уверен Блащак, комплексы “Патриот” смогут предотвратить удары ВС РФ по энергетической инфраструктуры и следующие за ними блэкауты. Благодаря этому в Польшу и другие европейские страны приедет меньше украинских беженцев.

Вам может понравиться

Командир Ми-35 рассказал об особенностях применения вертолета в СВО на Украине

В Сети появилась видеозапись боевой работы на Украине российского вертолета Ми-35. Командир экипажа винтокрылой машины рассказал об одной важной ее особенности, не позволяющей противнику нанести ответный удар. Он пояснил, что

Захарова о ненайденной в Польше ракете: Потом НАТО точно так же не обнаружит Зеленского

Польский лидер Анджей Дуда рассмешил официального представителя МИД РФ Марию Захарову своими заявлениями об упавшей на территории страны ракете. Он высказался в том духе, что боезаряд “стопроцентно был”, но его

Онуфриенко: ВСУ напрасно ждут зимней паузы в спецоперации ВС РФ

Российские ВС не намерены снижать интенсивность специальной военной операции на Украине в зимний период. Они способны вести боевые действия даже в сильные холода, поэтому никакой паузы на зиму, о которой