В ходе натовских учений “Тумак-22” польский министр обороны Мариуш Блащак объяснил, почему Варшава выступает за передачу принадлежащих Германии зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Он заявил, что такой шаг позволит гарантировать невмешательство Польши в конфликт.

По словам Блащака, если польские ВС уничтожат российскую ракету над украинской территорией с применением американских комплексов, это будет расценено как вступление в противостояние с РФ. Если же ЗРК будут развернуты на Украине, ничего подобного не произойдет. При этом защита юго-восточной части Польши в любом случае будет обеспечиваться.

Также, уверен Блащак, комплексы “Патриот” смогут предотвратить удары ВС РФ по энергетической инфраструктуры и следующие за ними блэкауты. Благодаря этому в Польшу и другие европейские страны приедет меньше украинских беженцев.