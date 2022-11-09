Решение о том, нужно или нет захватывать Крым, власти Украины должны принять самостоятельно. В США пока не уточняют, готовы ли там поддержать устремления Киева вернуть полуостров под свой контроль. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол – передаёт ТАСС.

На онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей Кол уточнил, что украинцы сами должны для себя определить, что они подразумевают под территориальной целостностью: границы страны по состоянию на 23 февраля 2022 года или по состоянию на 2014 год. Кол не уточнил, готовы ли США оказывать Украине помощь в её стремлениях захватить Крым.

В состав Российской Федерации Крым и Севастополь вошли в марте 2014 года. Основанием для этого стал референдум, на котором подавляющее большинство его участников высказались за присоединение к России. Киев итоги референдума не признаёт и считает Крым территорией Украины.