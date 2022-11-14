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США будут предоставлять военную помощь “так долго, как это потребуется”. Так прокомментировал возможную приостановку поставок Украине вооружения неназванный высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Отвечая на вопрос журналистов о планах по поводу оказания военной помощи в зимний период, представитель оборонного ведомства отметил, что продолжится работа не только с Украиной, но и с союзниками США. По словам источника, это “необходимо для успеха на поле боя”.

С начала специальной военной операции Киев получил только от Вашингтона военной помощи на десятки миллиардов долларов. Это бронетехника, ракетные комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы к ним и так далее. Кроме этого, США предоставляет военную технику своим европейским союзникам в обмен на ту, которую страны НАТО направляют на Украину.

В Москве со своей стороны не раз подчёркивали, что передача западными странами вооружения Украине не приближает мирные переговоры. Кроме того, оружие стран НАТО и США, переданное в распоряжение ВСУ, считается законной целью для российских войск в рамках специальной военной операции.

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