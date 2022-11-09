ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Механизм, регулирующий возмещение “ущерба, нанесённого Украине” в ходе боевых действий, планирует принять Генассамблея ООН. Соответствующий документ должны рассмотреть 14 ноября на специальной сессии. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что “механизм по репарациям” будет создан при участии Киева. Цель документа в компенсации материального ущерба, который Украина понесла в противостоянии с Российской Федерацией. В числе прочего проект резолюции содержит указание на создание международного реестра ущерба. В нём будут отражены все претензии, а также сумма компенсации и её обоснование.

В сообщении ТАСС отмечается, что проект резолюции готовили западные страны вместе с Украиной. В документе также содержатся призывы к России остановить боевые действия, которые “являются незаконными с точки зрения международного права”.

Вам может понравиться

Российская армия стала чаще наносить удары по украинской артиллерии и ПВО

Наступательные возможности украинской армии сильно подорваны высокоточными ударами российских войск. За последнее время российская армия усилила удары, направленные на подавление артиллерии противника и его систем ПВО. Об этом газете “Известия”

“РВ”: Русский боец с железными нервами руками отбил гранаты ВСУ

Раненый российский военнослужащий продемонстрировал хладнокровие, оказавшись в весьма сложной ситуации в ходе боя. Украинские боевики пытались ликвидировать его, забрасывая гранатами с квадрокоптера. На кадрах записи, появившейся в Сети, боец руками

Глава Чечни Кадыров: ВСУ себя исчерпали

Вооружённые силы Украины (ВСУ) практически исчерпаны. Западные страны видят это и пополняют ряды украинских военных наёмниками. Об этом у себя в телеграм-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров – передаёт