Механизм, регулирующий возмещение “ущерба, нанесённого Украине” в ходе боевых действий, планирует принять Генассамблея ООН. Соответствующий документ должны рассмотреть 14 ноября на специальной сессии. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что “механизм по репарациям” будет создан при участии Киева. Цель документа в компенсации материального ущерба, который Украина понесла в противостоянии с Российской Федерацией. В числе прочего проект резолюции содержит указание на создание международного реестра ущерба. В нём будут отражены все претензии, а также сумма компенсации и её обоснование.

В сообщении ТАСС отмечается, что проект резолюции готовили западные страны вместе с Украиной. В документе также содержатся призывы к России остановить боевые действия, которые “являются незаконными с точки зрения международного права”.