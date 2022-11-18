Киев собирается превратить правый берег Днепра в мощный укрепрайон и разместить там ракетные установки, рассказал представитель Общественной палаты России Александр Малькевич.

Он пояснил, что вся часть Херсонской области, расположенная на правом берегу, может превратиться в сплошные укрепления украинских боевиков. Это позволит Киеву держать под своим контролем практически выжженную землю в соседних районах.

Также размещение ракетных комплексов позволит беспрерывно обстреливать левый берег, где располагаются российские ВС, и все подступы к нему. На правом же Киев снова задействует тактику живого щита, которая уже использовалась в Мариуполе. Фактически, ВСУ продолжат геноцид собственного народа, уверен представитель ОП.