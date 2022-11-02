Жители Никополя в Днепропетровской области и Кременчуга в Полтавской рассказали о ракетных ударах, нанесенных по населенным пунктам в ночь на 2 ноября. Они сообщили, что в очередной раз поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые пытались ремонтировать.

Кременчуг и Никополь являются промышленными центрами Украины. В этих городах находится большое количество предприятий, используемых для ремонта и обслуживания вражеской техники, нефтепереработки, других целей украинской армии.

Также о мощных ночных взрывах написали в социальных сетях и жители Днепропетровска. Однако какие цели были поражены в областном центре, пока неизвестно.

Напомним, что в понедельник ВС РФ возобновили ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В Киеве и других городах заявили о веерных отключениях электроэнергии.